Россияне атаковали Днепр ракетами: подробности

Россияне ударили по Днепру четырьмя ракетами.

Ночью 28 ноября в Днепре прогремели взрывы. Позже Резниченко сообщил, что оккупанты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. На месте возник пожар.

Утром стало известно, что Днепр атаковали четырьмя ракетами. На месте серьезные разрушения, пожар был потушен. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также ночью оккупанты обстреляли из «Ураганов» и тяжелой артиллерии Никопольский район. Под вражеский огонь попала Красногригорьевская громада. Пострадавших нет.

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