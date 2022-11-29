Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне атаковали Днепр ракетами: подробности

Сегодня 08:30
просмотров

Россияне ударили по Днепру четырьмя ракетами.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр ракетами: подробности

Ночью 28 ноября в Днепре прогремели взрывы. Позже Резниченко сообщил, что оккупанты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. На месте возник пожар.

Утром стало известно, что Днепр атаковали четырьмя ракетами. На месте серьезные разрушения, пожар был потушен. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также ночью оккупанты обстреляли из «Ураганов» и тяжелой артиллерии Никопольский район. Под вражеский огонь попала Красногригорьевская громада. Пострадавших нет.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр ракетами: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр ракетами: подробностиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

    D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди…

    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

    В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице…

    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать
    Новости Днепра
    Вчера 22:14
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

    Важная информация!

    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря
    Новости Днепра
    Вчера 21:17
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

    В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на…

    Последние новости

    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов
    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

    D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка
    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

    В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    В Днепре раздались взрывы: что известно
    В Днепре раздались взрывы: что известно

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.

    Вчера 22:37
    0
    просмотров
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

    Важная информация!

    Вчера 22:14
    1
    просмотров
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

    В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги для населения, однако уже в декабре могут измениться тарифы для предприятий, что повлияет на стоимость товаров и услуг.

    Вчера 21:17
    0
    просмотров
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)

    В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили, что на улице Минусинской горит одноэтажный жилой дом.

    Вчера 20:49
    0
    просмотров
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов.

    Вчера 19:51
    1
    просмотров
    Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів
    Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів

    Государственные инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля продолжают предупреждать грубые нарушения правил рыболовства на зимовальных ямах в акваториях Каховского и Днепровского водохранилищ и выявлять факты незаконной реализации водных биоресурсов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    97% российских целей были гражданскими объектами, — Резников
    97% российских целей были гражданскими объектами, — Резников

    С начала полномасштабной войны в Украине, 97% всех российских целей, были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх