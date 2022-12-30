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  • Россия, возможно, повторно обстреляет Украину перед Новым годом, – Зеленский

Россия, возможно, повторно обстреляет Украину перед Новым годом, – Зеленский

Сегодня 11:49
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты могут еще раз прибегнуть к массированному обстрелу, чтобы мы встретили Новый год в темноте.

Новости Днепра про Россия, возможно, повторно обстреляет Украину перед Новым годом, – Зеленский

Такое заявление президент Украины сделал во время своего видеообращения.

Дорогие украинцы! Осталось два дня в этом году. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы они ни планировали, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное, – сказал Зеленский.

Напомним, вчера российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар. В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом.

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