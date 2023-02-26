Россия убрала из акватории Черного моря все ракетоносители: в чем причина

По состоянию на утро 26 февраля Россия забрала все свои ракетоносители из акватории Черного моря. В частности, это может быть связано с тем, что оккупанты пытаются убрать свой флот из зоны поражения дальнобойного оружия Украины.

Как отметила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК «Південь» Наталья Гуменюк, российские войска в последнее время отодвигают свой флот к восточному побережью аннексированного Крыма.

«Они все дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега, потому что осознают, что дальнобойное оружие все ближе и ближе. Держась на таком расстоянии, они все же время от времени выводят ракетоносители», — прокомментировала Гуменюк.

Вместе с тем она отметила, что для обновления ракетоносителя достаточно несколько часов. Поэтому вполне вероятно, что захватническая армия РФ применяет «тактику усыпления бдительности».

«Если еще вчера во время воздушных тревог, которые звучали по всей территории Украины, фигурировал ракетоноситель и фрегат на боевом дежурстве, то к вечеру они его завели. Сейчас в корабельной группировке, которая составляет 7 единиц, ракетоносителей нет. Но помним, что им достаточно нескольких часов и ракетоноситель восстановит свое присутствие… Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а потом неожиданно могут нанести ракетный удар», — подчеркнула эксперт.

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