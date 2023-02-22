Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка Генштаба

В течение минувших суток враг более 30 раз ударил с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.
«Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное», — пишет пресс-служба.
на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области;
на Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк Донецкой области;
на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар;
на Запорожском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской;
на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.
Авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Читайте также:
Автор:
Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В…
Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.
В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды…
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.
Одевайтесь теплее, друзья!
Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В этой связи в Днепре теперь будет работать уличное освещение в парках.
Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.
В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды и отопления.
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.
Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в районе Набережной Победы мужчина стоит на льдине прямо посреди реки. Правоохранители выехали на место и выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.
В Украине выставили на продажу соль от государственного предприятия "Артемсоль", работа которого сейчас приостановлена. Стоимость килограммовой пачки составляет 500 грн.
30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских игрушек. Куклы продавались не только в местных торговых точках, но и в магазинах других стран, таких как Бельгия и Франция.
В Днепре проведут панихиду по погибшим во время ракетного удара днепрянам.
В Днепре обнаружили автомобиль, который угнали в ОБСЕ весной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!