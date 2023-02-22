Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка Генштаба

Авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

на Запорожском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар;

на Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк Донецкой области;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области;

«Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное», — пишет пресс-служба.

В течение минувших суток враг более 30 раз ударил с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.

Российские оккупанты в течение минувших суток сосредоточили наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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