Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка Генштаба

Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка Генштаба

Сегодня 06:45
просмотров

Российские оккупанты в течение минувших суток сосредоточили наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Новости Днепра про Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка Генштаба

В течение минувших суток враг более 30 раз ударил с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.

«Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное», — пишет пресс-служба.

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области;

  • на Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк Донецкой области;

  • на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар;

  • на Запорожском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской;

  • на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Россия сосредоточила наступательные действия на пяти направлениях: сводка ГенштабаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

    Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В…

    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину

    Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

    В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды…

    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий

    Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.

    Последние новости

    Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха
    Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

    Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В этой связи в Днепре теперь будет работать уличное освещение в парках.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину
    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину

    Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

    В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды и отопления.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий

    Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.
    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.

    Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в районе Набережной Победы мужчина стоит на льдине прямо посреди реки. Правоохранители выехали на место и выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.

    Вчера 19:15
    просмотров
    «Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ
    «Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ

    В Украине выставили на продажу соль от государственного предприятия "Артемсоль", работа которого сейчас приостановлена. Стоимость килограммовой пачки составляет 500 грн.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Гном-мечтатель, прообраз Baby Born и «Золушка»: какие игрушки раньше делали в Днепре
    Гном-мечтатель, прообраз Baby Born и «Золушка»: какие игрушки раньше делали в Днепре

    30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских игрушек. Куклы продавались не только в местных торговых точках, но и в магазинах других стран, таких как Бельгия и Франция.

    Вчера 18:18
    просмотров
    40 дней горя: в Днепре проведут панихиду за погибшими жителями дома на Победе
    40 дней горя: в Днепре проведут панихиду за погибшими жителями дома на Победе

    В Днепре проведут панихиду по погибшим во время ракетного удара днепрянам.

    Вчера 17:37
    0
    просмотров
    По Днепру ездил угнанный автомобиль ОБСЕ
    По Днепру ездил угнанный автомобиль ОБСЕ

    В Днепре обнаружили автомобиль, который угнали в ОБСЕ весной.

    Вчера 17:03
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх