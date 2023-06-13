Россия продолжает вести захватническую войну: какая ситуация на фронте сегодня

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.
Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА «Shahed» по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 крылатых ракет и один ударный дрон. Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасильевка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка в Харьковской области.
На Купянском направлении нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки.
Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григорьевки и Сухой Балки Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта.
Осуществил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка.
Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское Большая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.
Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времовка, Новополь Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Вировка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
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