Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб

Сообщается, что в течение 18 ноября россияне нанесли пять ракетных ударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО по Украине.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.
В других направлениях оккупанты производили обстрелы:
В Херсонском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.
Генштаб подтвердил потери захватчиков в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в Скадовске, в результате поражения района сосредоточения врага, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в Чаплинке подтверждается уничтожение боеприпасов.
По имеющейся информации, в Новоайдаре в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских войск с Херсонского направления.
К тому же, для наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно оккупированной территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций захватчики планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.
Тем временем, украинская авиация в течение 18 ноября нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов врага и железнодорожный мост.
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