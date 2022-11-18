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Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.

Новости Днепра про Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, - Генштаб

Сообщается, что в течение 18 ноября россияне нанесли пять ракетных ударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО по Украине.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях оккупанты производили обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Домашнее и Фиголовка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской области и Колодце и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Соледар, Яков;
  • на Авдеевском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времевки, Угледара и Новополя в Донецкой области;
  • на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка — Донецкой;
  • на Криворожском направлении — из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.

В Херсонском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

Генштаб подтвердил потери захватчиков в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в Скадовске, в результате поражения района сосредоточения врага, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в Чаплинке подтверждается уничтожение боеприпасов.

По имеющейся информации, в Новоайдаре в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских войск с Херсонского направления.

К тому же, для наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно оккупированной территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций захватчики планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Тем временем, украинская авиация в течение 18 ноября нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов врага и железнодорожный мост.

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Новости Днепра про Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, - ГенштабРусский

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