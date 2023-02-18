«Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси

Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих пор волнует украинцев. Россия продолжает давить на самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко, ведь от его приказа будет зависеть, переступят ли вооруженные белорусские военные нашу границу.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк ответил на волнующие вопросы по этому поводу в интервью британскому телеканалу ITV news.

Он заверил, что ближайшие недели разведка, которая круглосуточно следит за действиями оккупантов в Беларуси, не видит угрозы вторжения в Украину из соседнего северного государства.

«Мы видим, что Беларусь как бы и поддерживает Россию и одновременно всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует», — подчеркнул Черняк.

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