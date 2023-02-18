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«Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси

Сегодня 16:54
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Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих пор волнует украинцев. Россия продолжает давить на самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко, ведь от его приказа будет зависеть, переступят ли вооруженные белорусские военные нашу границу.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк ответил на волнующие вопросы по этому поводу в интервью британскому телеканалу ITV news.

Он заверил, что ближайшие недели разведка, которая круглосуточно следит за действиями оккупантов в Беларуси, не видит угрозы вторжения в Украину из соседнего северного государства.

«Мы видим, что Беларусь как бы и поддерживает Россию и одновременно всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует», — подчеркнул Черняк.

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