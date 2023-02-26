Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

Россия накрыла огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. В населенных пунктах зафиксировали многочисленные разрушения. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В Никополе вражескими снарядами были повреждены три частных жилых дома, в одном из которых горела крыша. Спасатели уже ликвидировали пожар. Кроме того, в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.
В Марганце от рук захватчиков пострадало частное предприятие, а также колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых зданий.
«Продолжается обследование территорий. Масштабы разрушений уточняются. Россияне хотят нас запугать. Террором гражданских людей. Разрушением критической инфраструктуры. Позорными методами. Они не понимают одного: украинцы никогда не станут рабами. Свободных и сильных духом не сломить. Держитесь. Давайте объединяться. Не падаем духом. Победа близко», — подчеркнул Лысак.
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