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  • Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

Сегодня 08:47
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Ночью, 26 февраля, враг вновь атаковал Днепропетровскую область. Никопольский район 17 раз оказался под обстрелами оккупантов.

Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

Россия накрыла огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. В населенных пунктах зафиксировали многочисленные разрушения. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Никополе вражескими снарядами были повреждены три частных жилых дома, в одном из которых горела крыша. Спасатели уже ликвидировали пожар. Кроме того, в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.

Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

В Марганце от рук захватчиков пострадало частное предприятие, а также колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых зданий.

Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

«Продолжается обследование территорий. Масштабы разрушений уточняются. Россияне хотят нас запугать. Террором гражданских людей. Разрушением критической инфраструктуры. Позорными методами. Они не понимают одного: украинцы никогда не станут рабами. Свободных и сильных духом не сломить. Держитесь. Давайте объединяться. Не падаем духом. Победа близко», — подчеркнул Лысак.

Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)

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Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)Українська Новости Днепра про Россия 17 раз за ночь обстреляла Никопольщину: есть многочисленные разрушения (ФОТО)Русский

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