Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Сегодня 10:59
просмотров

Украсть украли, но пользоваться не умеют.

Новости Днепра про Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Российский оккупант украл в Лимане камеры видеонаблюдения, но не смог их перенастроить. Теперь за его семьей наблюдают украинцы.

Об этой истории рассказал в инстаграме блогер Ян Гордиенко.

Блогер рассказал, что у его друзей в Лимане украли камеру видеонаблюдения. Русские, как отступали гребли, все, что только можно. Оккупант родом из Бурятии забрал камеры и, скорее всего, переслал родственникам подарок.

Те установили их не на улице, а у себя дома. Украсть-то украли, но настроить правильно не смогли, поэтому теперь друзья блогера наблюдают за жизнью семьи российского оккупанта в прямом эфире.

Бурятский дом-2, – отметил блогер.

Новости Днепра про Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Родственники русского оккупанта в «замешательстве»

Читайте также:

Новости Днепра про Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоуУкраїнська Новости Днепра про Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил
    Новости Украины
    09.10.2022 18:07
    В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил

    В освобожденном от оккупантов Лимане приступили к эксгумации тел убитых…

    «Жест доброй воли»: оккупанты заявили об уходе из Лимана
    Новости Украины
    01.10.2022 19:58
    «Жест доброй воли»: оккупанты заявили об уходе из Лимана

    Украинские войска зашли в Лиман, там продолжаются бои.

    Красное озеро, корчма, соленый лиман: куда можно съездить на уик-энд неподалеку Днепра
    Новости Днепра
    09.09.2022 17:23
    Красное озеро, корчма, соленый лиман: куда можно съездить на уик-энд неподалеку Днепра

    Узнать что-то новое и посетить необычные места, можно не покидая…

    Поліцейський з Дніпропетровщини евакуював з-під обстрілів понад 4 тисячі людей
    Новости Днепра
    05.08.2022 13:58
    Поліцейський з Дніпропетровщини евакуював з-під обстрілів понад 4 тисячі людей

    З перших днів війни поліцейський офіцер Піщанської територіальної громади Володимир…

    Последние новости

    6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь
    6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь

    В ходе обстрела Никополя вечером 11 октября пострадала 6-летняя девочка и ее мать.

    Сегодня 17:34
    просмотров
    Известный мультипликатор нарисовал последствия ракетного удара по Днепру
    Известный мультипликатор нарисовал последствия ракетного удара по Днепру

    Россияне продолжают терроризировать украинцев.

    Сегодня 16:07
    0
    просмотров
    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем
    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем

    Водитель получил травмы.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего
    Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

    Найти работу в Днепре – вполне реальная задача, но вот чтобы при этом еще и получать хорошую зарплату – сложно. Как оценивается труд сотрудника – решает рынок и работодатель. Журналисты dnepr.info собрали подборку наименее оплачиваемых вакансий в Днепре.

    Сегодня 15:33
    просмотров
    Новый рекорд: воздушные силы за 18 минут ликвидировали 4 российских вертолета Ка-52
    Новый рекорд: воздушные силы за 18 минут ликвидировали 4 российских вертолета Ка-52

    Максимальная эффективность.

    Сегодня 14:47
    просмотров
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)

    В Днепре в яхт-клубе "Сич" в семье павлинов пополнение.

    Сегодня 14:44
    0
    просмотров
    Как чувствует себя 6-летняя девочка, пострадавшая при обстреле Никополя
    Как чувствует себя 6-летняя девочка, пострадавшая при обстреле Никополя

    Ночью 12 октября русские несколько раз обстреляли Никополь.

    Сегодня 13:41
    4
    просмотров
    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса
    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса

    Сегодня, 12 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Сегодня 13:23
    0
    просмотров
    За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября
    За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров
    Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине
    Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине

    Третий день российские террористы атакуют ракетами Днепропетровщину.

    Сегодня 12:54
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх