Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Российский оккупант украл в Лимане камеры видеонаблюдения, но не смог их перенастроить. Теперь за его семьей наблюдают украинцы.
Об этой истории рассказал в инстаграме блогер Ян Гордиенко.
Блогер рассказал, что у его друзей в Лимане украли камеру видеонаблюдения. Русские, как отступали гребли, все, что только можно. Оккупант родом из Бурятии забрал камеры и, скорее всего, переслал родственникам подарок.
Те установили их не на улице, а у себя дома. Украсть-то украли, но настроить правильно не смогли, поэтому теперь друзья блогера наблюдают за жизнью семьи российского оккупанта в прямом эфире.
Бурятский дом-2, – отметил блогер.
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