Российский оккупант украл камеру в Лимане и поставил у себя дома: украинцы теперь наблюдают за реалити-шоу

Украсть украли, но пользоваться не умеют.

Российский оккупант украл в Лимане камеры видеонаблюдения, но не смог их перенастроить. Теперь за его семьей наблюдают украинцы.

Об этой истории рассказал в инстаграме блогер Ян Гордиенко.

Блогер рассказал, что у его друзей в Лимане украли камеру видеонаблюдения. Русские, как отступали гребли, все, что только можно. Оккупант родом из Бурятии забрал камеры и, скорее всего, переслал родственникам подарок.

Те установили их не на улице, а у себя дома. Украсть-то украли, но настроить правильно не смогли, поэтому теперь друзья блогера наблюдают за жизнью семьи российского оккупанта в прямом эфире.

Бурятский дом-2, – отметил блогер.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: