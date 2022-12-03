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Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

Сегодня 17:30
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Экс-руководитель Укрэнерго считает, что военным РФ помогают российские энергетики.

Новости Днепра про Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

Вражеские военные получают информацию о том, куда бить от российских энергетиков. Об этом в эфире телемарафона заявил экс-руководитель Укрэнерго Юрий Касыч.

Бьют по наиболее загруженным объектам, – заявил Касич.

Касич подразумевает подстанции, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии. Цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить. Поэтому последние обстрелы были достаточно болезненными для энергосистемы.

Напомним, во время последнего ракетного обстрела Украины, в большинстве областей пропал свет. Последствия атаки на энергосистему мы ощущаем до сих пор. Ранее глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что восстановить энергосистему удастся только весной.

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