Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

Экс-руководитель Укрэнерго считает, что военным РФ помогают российские энергетики.

Вражеские военные получают информацию о том, куда бить от российских энергетиков. Об этом в эфире телемарафона заявил экс-руководитель Укрэнерго Юрий Касыч.

Бьют по наиболее загруженным объектам, – заявил Касич.

Касич подразумевает подстанции, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии. Цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить. Поэтому последние обстрелы были достаточно болезненными для энергосистемы.

Напомним, во время последнего ракетного обстрела Украины, в большинстве областей пропал свет. Последствия атаки на энергосистему мы ощущаем до сих пор. Ранее глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что восстановить энергосистему удастся только весной.