Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

Вражеские военные получают информацию о том, куда бить от российских энергетиков. Об этом в эфире телемарафона заявил экс-руководитель Укрэнерго Юрий Касыч.
Бьют по наиболее загруженным объектам, – заявил Касич.
Касич подразумевает подстанции, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии. Цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить. Поэтому последние обстрелы были достаточно болезненными для энергосистемы.
Напомним, во время последнего ракетного обстрела Украины, в большинстве областей пропал свет. Последствия атаки на энергосистему мы ощущаем до сих пор. Ранее глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что восстановить энергосистему удастся только весной.
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