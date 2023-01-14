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Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)

Сегодня 16:16
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14 января Россия снова атаковала Украину ракетами. Под удар попал и Днепр.

Новости Днепра про Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)

Так, в сети распространили снимок, на котором видно многоэтажный жилой дом, частично разрушенный вражеским снарядом. 

Фото обнародовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

«Просто нелюди, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте», — пишет он.

Также в ОП сообщили, что на место, где Россия устроила террор, отправился мэр Днепра Борис Филатов.

Новости Днепра про Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)

Новости Днепра про Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)

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Новости Днепра про Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)Українська Новости Днепра про Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)Русский

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