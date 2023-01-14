Российская ракета в Днепре попала в многоэтажку: под завалами люди (ФОТО)

14 января Россия снова атаковала Украину ракетами. Под удар попал и Днепр.

Так, в сети распространили снимок, на котором видно многоэтажный жилой дом, частично разрушенный вражеским снарядом.

Фото обнародовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Просто нелюди, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте», — пишет он.

Также в ОП сообщили, что на место, где Россия устроила террор, отправился мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: