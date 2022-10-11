Российская ракета уничтожила в Днепре самолет известного бизнесмена: он требует от РФ четверть миллиарда

Еще в апреле россияне уничтожили в аэропорту Днепра самолет, принадлежавший компании украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Теперь компания добивается компенсации.

Об этом говорится в тексте решения Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что AC Terra International LTD обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском к минюсту России о взыскании 259 млн грн. Именно такую ​​сумму истец оценил стоимость уничтоженного самолета Gulfstream G 150 (регистрационный номер Т7-DSD). Он стоял в аэропорту во время ракетной атаки на него.

В определении суда указано, что пока дело стоит на месте и позывное заявление вернули из-за того, что компания не предоставила нужный пакет документов.

В СМИ сообщают, что AC Terra International LTD с Британских Виргинских островов является основным владельцем торговой компании Астерра, занимающейся дистрибуцией сельскохозяйственной техники New Holland в Украине. На ее сайте указано, что AC Terra International принадлежит бизнесмену Вадиму Ермолаеву.

Напомним, россияне полностью разрушили днепровский аэропорт 10 апреля. Ракеты повредили аэродром и инфраструктуру аэропорта.

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