Российская ракета уничтожила в Днепре самолет известного бизнесмена: он требует от РФ четверть миллиарда

Теперь компания добивается компенсации.
Об этом говорится в тексте решения Хозяйственного суда Днепропетровской области.
Отмечается, что AC Terra International LTD обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском к минюсту России о взыскании 259 млн грн. Именно такую сумму истец оценил стоимость уничтоженного самолета Gulfstream G 150 (регистрационный номер Т7-DSD). Он стоял в аэропорту во время ракетной атаки на него.
В определении суда указано, что пока дело стоит на месте и позывное заявление вернули из-за того, что компания не предоставила нужный пакет документов.
В СМИ сообщают, что AC Terra International LTD с Британских Виргинских островов является основным владельцем торговой компании Астерра, занимающейся дистрибуцией сельскохозяйственной техники New Holland в Украине. На ее сайте указано, что AC Terra International принадлежит бизнесмену Вадиму Ермолаеву.
Напомним, россияне полностью разрушили днепровский аэропорт 10 апреля. Ракеты повредили аэродром и инфраструктуру аэропорта.
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