Российская ракета убила в центре Киева врача ОХМАТДИТА: малыш остался сиротой

У погибшей Оксаны Леонтьевой остался маленький сын Григорий. Также без дочери остались отец и мать девушки.

В результате ракетного удара, который Россия нанесла по центру Киева в понедельник, 10 октября, погибла врач больницы ОХМАТДИТ. В момент атаки Оксана Леонтьева ехала на работу и оказалась в одном из автомобилей, который попали под удар. О гибели молодого врача сообщили ее коллеги в Facebook.

«Сегодня наш коллектив потерял Оксану Леонтьеву. Ты была светлым человеком, подружкой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью… Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам его вырвала из груди российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей! Покойся с миром, светлая память! PS Никогда не забудем!», – написали коллеги.

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