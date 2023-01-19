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Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Сегодня 16:01
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Сегодня стало известно, что российская ракета, попавшая 14 января по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь.

Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, – написал он.

Напомним, в результате попадания российской ракеты в дом в Днепре 80 человек получили ранения. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

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Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизньУкраїнська Новости Днепра про Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизньРусский

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