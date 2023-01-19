Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Напомним, в результате попадания российской ракеты в дом в Днепре 80 человек получили ранения. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, – написал он.

Сегодня стало известно, что российская ракета, попавшая 14 января по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь.

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