Российская ракета, попавшая по многоэтажке в Днепре, унесла еще одну жизнь

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, – написал он.
Напомним, в результате попадания российской ракеты в дом в Днепре 80 человек получили ранения. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.
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Александра Лучка
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