Росіяни зменшують кількість військ в Олешках, а ЗСУ тримають оборону на Донбасі, — Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, росіяни здійснюють інженерне обладнання лінії оборони. Продовжують переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат.
Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснили 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.
Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 4 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.
В той же час, українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Інформація уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів росіян.
Крім цього, спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська росіян виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки-Гола Пристань. Основа частина військ — це мобілізовані особи.
Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.
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