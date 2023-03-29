Россияне достигли частичного успеха возле Бахмута, — Генштаб

Российские военные добились частичного успеха в районе Бахмута. В то время как украинские защитники уничтожили склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.

В течение 29 марта россияне нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 4 обстрела с РСЗО. В частности, из-за авиационного удара по инфраструктуре Берислава получили ранения гражданские люди, также повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Белогоровка. Подразделения Сил обороны Украины отразили 48 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирований наступательных группировок противника не зафиксировано. Захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В среду россияне обстреляли районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районы населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области.

существенных изменений нет, признаков формирований наступательных группировок противника не зафиксировано. Захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В среду россияне обстреляли районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районы населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Под артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них — Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск в Донецкой области.

в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Под артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них — Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск в Донецкой области. На Бахмутском направлении захватчики продолжают штурмовые действия города Бахмут и имеют частичный успех. При этом украинские военные мужественно удерживают город и отбивают многочисленные вражеские атаки. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстреляли Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области.

захватчики продолжают штурмовые действия города Бахмут и имеют частичный успех. При этом украинские военные мужественно удерживают город и отбивают многочисленные вражеские атаки. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстреляли Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не достигли. Обстреливали населенные пункты, в частности Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не достигли. Обстреливали населенные пункты, в частности Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении захватчики атаковали районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка в Донецкой области.

захватчики атаковали районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка в Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборону действия. Обстреляли населенные пункты Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Волшебное, Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Подразделения Воздушных сил также уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов противника.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: