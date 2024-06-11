Родители считают, что дочь была похищена: новые детали исчезновения 9-летней девочки из Днепропетровщины в Германии

Девочку из Днепропетровщины, которая сейчас живет вместе с мамой в Германии, до сих пор не нашли, пишет немецкое издание BILD. Об исчезновении 9-летней Валерии стало известно 3 июня. Утром она пошла в школу, но на занятиях так и не появилась.
Полиция города Дебельн, где исчез ребенок, пока не имеет никаких зацепок. Родители девочки считают, что ее угнали.
Одноклассники Валерии рассказали, что в день исчезновения она пропустила занятия. 3 июня ребенок вышел из дома около 7 часов утра и пошел в школу, но на уроках так и не появился. При этом ее одноклассник сообщил полиции, что видел Валерию рядом со школой. Она, по его словам, стояла и будто кого-то ждала.
Роман, папа пропавшей девочки, военнослужащий ВСУ, который пребывает на службе, но пытается получить отпуск, чтобы поехать в Германию и отыскать дочь.
Он считает, что его ребенка могли похитить.
Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка нам, родителям. Я очень надеюсь, что скоро смогу подержать свою дочь на руках, – сказал он, обращаясь к вероятным преступникам.
Поиски девочки продолжаются.
Я так благодарна за всю помощь. Я не знаю, что мы делали без поддержки. Я умоляю всех, кто имеет любую информацию о Валерии, обратиться в полицию, — говорит Вера, бабушка пропавшей девочки.
Немецкая прокуратура также открыла дело против школы, которая проигнорировала то, что их ученица не явилась на занятия, не сообщив об этом родителям.
Мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером, около 18:30, когда ребенок не вернулся домой, хотя должен был это сделать.
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