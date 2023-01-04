Родители не находили себе места: на Днепропетровщине больше суток искали 8-летнюю девочку

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Девочка 4 января ушла из дома в селе в Синельниковском районе и сегодня не вернулась. Но ее все-таки нашли полицейские. Жертвой преступников ребенок не стал.
Если вы видите ребенка без присмотра взрослых, обращайтесь на 102.
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