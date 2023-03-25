Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенок

Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенок

Сегодня 10:20
просмотров

В пятницу, 24 марта, в Днепре из окна 10-го этажа на улице Донецкое шоссе выпал 2-летний ребенок.

Новости Днепра про Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенок

Девочка выжила и была госпитализирована в больницу примерно в 19:40. Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Сейчас о состоянии 2-летней пациентки ничего неизвестно. Как именно она выпала из окна на 10-м этаже — устанавливают правоохранители.

По данному факту, предварительно, открыто уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины (небрежное исполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Напомним, 23 марта около 21:40 в полицию сообщили о чрезвычайном случае на Набережной Победы, 48. Там 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в одну из больниц города. По предварительной информации, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Читайте также:

Новости Днепра про Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенокУкраїнська Новости Днепра про Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Каменском хулиган, который применял оружие, пытался подкупить следователя за 120 тыс. гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 09:52
    В Каменском хулиган, который применял оружие, пытался подкупить следователя за 120 тыс. гривен

    В Каменском Днепропетровской области подозреваемый в хулиганских действиях с применением…

    Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений
    Новости Днепра
    Сегодня 09:10
    Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

    В пятницу, 24 марта, на электронные ящики 8 учебных заведений…

    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:50
    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

    В пятницу, 24 марта, в Днепре на улице Набережная Победы…

    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

    За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 98 случаев COVID-19.

    Последние новости

    В Каменском хулиган, который применял оружие, пытался подкупить следователя за 120 тыс. гривен
    В Каменском хулиган, который применял оружие, пытался подкупить следователя за 120 тыс. гривен

    В Каменском Днепропетровской области подозреваемый в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия пытался подкупить следователя.

    Сегодня 09:52
    просмотров
    Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений
    Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

    В пятницу, 24 марта, на электронные ящики 8 учебных заведений Днепра поступило сообщение о минировании. Работникам Нацполиции пришлось проверить каждое из них.

    Сегодня 09:10
    просмотров
    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)
    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

    В пятницу, 24 марта, в Днепре на улице Набережная Победы произошла авария с участием автомобилей Infiniti и BMW. Пассажирку первого пришлось деблокировать из поврежденного авто с помощью спасателей.

    Сегодня 08:50
    просмотров
    Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков
    Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков

    Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

    За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 98 случаев COVID-19.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии
    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

    В Днепре из-за аварий жители 4 улиц остались без воды.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб
    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб

    Украинские военные отразили 38 вражеских атак и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

    Вчера 21:15
    просмотров
    На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек
    На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек

    В Днепропетровской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Заработали миллион гривен: в Каменском мошенники продавали несуществующие товары
    Заработали миллион гривен: в Каменском мошенники продавали несуществующие товары

    В Каменском трое местных жителей продавали несуществующие генераторы и компьютеры. Таким образом мошенники обокрали доверчивых украинцев на целый миллион гривен.

    Вчера 19:45
    просмотров
    «Слава Украине!»: в Ровно появился мурал с расстрелянным Героем Александром Мациевским
    «Слава Украине!»: в Ровно появился мурал с расстрелянным Героем Александром Мациевским

    Ровенские патрульные решили увековечить память расстрелянного россиянами после слов

    Вчера 19:15
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх