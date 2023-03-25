Родился в рубашке: в Днепре на Донецком шоссе из окна 10-го этажа выпал 2-летний ребенок

Девочка выжила и была госпитализирована в больницу примерно в 19:40. Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.
Сейчас о состоянии 2-летней пациентки ничего неизвестно. Как именно она выпала из окна на 10-м этаже — устанавливают правоохранители.
По данному факту, предварительно, открыто уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины (небрежное исполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Напомним, 23 марта около 21:40 в полицию сообщили о чрезвычайном случае на Набережной Победы, 48. Там 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в одну из больниц города. По предварительной информации, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
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