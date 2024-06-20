Родился в рубашке: на Днепропетровщине водитель уцелел после того, как влетел под грузовик

Об этом сообщает Telegram-канал «На Времени».
По предварительной информации, вечером 19 июня в селе Авдотовка водитель за рулем Honda пересек сплошную, чтобы обогнать ехавший впереди грузовик.
По неизвестной причине мужчина врезался в фуру и вылетел в кювет.
Как сообщают очевидцы, водитель чудом выжил и отделался ушибами и садинами.
На фотографиях к публикации видно, что Honda сильно изуродована именно со стороны руля: полностью изогнутая дверь, разбитое стекло.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге авто сбило 12-летнего ребенка.
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