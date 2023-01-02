Родственники ищут свидетелей: в Новомосковске 90-летний водитель сбил женщину

В Новомосковске 90-летний дедушка сбил женщину, когда та переходила дорогу.

Об этом родственники сообщили в сети.

ДТП произошло 28 декабря около 16:00 возле супермаркета «Варус» по улице Сучкова в Новомосковске. Женщина переходила дорогу, когда на неё совершил наезд пожилой водитель 1933 года рождения.

В результате аварии женщина получила сотрясение мозга, а также закрытые переломы руки и ноги, и была госпитализирована.

Родственники просят свидетелей аварии обратиться по телефону 096-069-02-02.

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