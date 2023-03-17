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Родные просят помощи: на Днепропетровщине без вести пропал молодой мужчина

Сегодня 17:13
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Родные просят помощи: на Днепропетровщине без вести пропал молодой мужчина

В Днепропетровской области разыскивают Виталия Кулиша.

В четверг, 16 марта, мужчина вышел из дома в пгт Покровское и до сих пор не вернулся. Родные просят помочь в поисках.

На вид Виталию 25-30 лет. Известно, что с собой у него не было ни документов, ни телефона.

Об этом сообщает Покровская территориальная громада.

Был одет: темно-зеленая куртка, черные брюки, темные кроссовки, шапка.

Если вы видели Виталия или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (095) 809-10-59, (095) 876-58-52.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Родные просят помощи: на Днепропетровщине без вести пропал молодой мужчина

Напомним, ранее мы писали, что  в области разыскивают женщину, которая исчезла неделю назад.

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