Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

Появился трейлер к игре GTA 6, выход которой запланирован на 2025 год.

О выходе GTA 6 начали говорить еще в 2013 году, когда только запустили GTA 5, и вот появился первый трейлер.

Американская видеоигровая компания Rockstar Games опубликовала трейлер известной игры Grand Theft Auto VI, сразу после того, как его слили в соцсети, об этом сообщает IGN.

Окончательная дата выхода еще не известна, но это точно произойдет в 2025 году.

Что известно о новой GTA 6?

Действия пройдут в современном Vice City — прообраз американского Майами.

В игре появятся свои соцсети.

Впервые в истории игры один из главных персонажей – женщина. Имена героев – Люсия и Джейсон.

В основе сюжета – история Бонни и Клайда.

Согласно сливам, NPC должны стать заметно умнее.

Релиз – в 2025 году на PS5 и Xbox Series.

Хронометраж трейлера – 91 секунда – это самый длинный из всех предыдущих трейлеров Rockstar Games.

В ролике звучит классика американского рока «Love Is A Long Road» Тома Петти [1989].

Трейлер вышел с субтитрами на 15 языках, включая русский, хотя с 2022 года компания не продает игры российским пользователям.

Предыдущая игра из серии Grand Theft Auto V вышла 10 лет назад – в сентябре 2013 года. Фанаты настолько ждали выхода новой игры, что трейлер набрал 40 млн просмотров буквально через несколько часов.

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