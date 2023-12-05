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Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

Сегодня 11:26
просмотров

Появился трейлер к игре GTA 6, выход которой запланирован на 2025 год.

Новости Днепра про Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

О выходе GTA 6 начали говорить еще в 2013 году, когда только запустили GTA 5, и вот появился первый трейлер.

Американская видеоигровая компания Rockstar Games опубликовала трейлер известной игры Grand Theft Auto VI, сразу после того, как его слили в соцсети, об этом сообщает IGN.

Окончательная дата выхода еще не известна, но это точно произойдет в 2025 году.

Что известно о новой GTA 6?

  • Действия пройдут в современном Vice City — прообраз американского Майами.
  • В игре появятся свои соцсети.
  • Впервые в истории игры один из главных персонажей – женщина. Имена героев – Люсия и Джейсон.
  • В основе сюжета – история Бонни и Клайда.

Новости Днепра про Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

  • Согласно сливам, NPC должны стать заметно умнее.
  • Релиз – в 2025 году на PS5 и Xbox Series.
  • Хронометраж трейлера – 91 секунда – это самый длинный из всех предыдущих трейлеров Rockstar Games.
  • В ролике звучит классика американского рока «Love Is A Long Road» Тома Петти [1989].
  • Трейлер вышел с субтитрами на 15 языках, включая русский, хотя с 2022 года компания не продает игры российским пользователям.

Предыдущая игра из серии Grand Theft Auto V вышла 10 лет назад – в сентябре 2013 года. Фанаты настолько ждали выхода новой игры, что трейлер набрал 40 млн просмотров буквально через несколько часов.

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