Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

О выходе GTA 6 начали говорить еще в 2013 году, когда только запустили GTA 5, и вот появился первый трейлер.
Американская видеоигровая компания Rockstar Games опубликовала трейлер известной игры Grand Theft Auto VI, сразу после того, как его слили в соцсети, об этом сообщает IGN.
Окончательная дата выхода еще не известна, но это точно произойдет в 2025 году.
Предыдущая игра из серии Grand Theft Auto V вышла 10 лет назад – в сентябре 2013 года. Фанаты настолько ждали выхода новой игры, что трейлер набрал 40 млн просмотров буквально через несколько часов.
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