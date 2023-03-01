Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото

В ночь на 1 марта армия рф атаковала из тяжелой артиллерии четыре громады Никопольского района.

За ночь оккупанты обостряли Никопольский район восемь раз. Под вражеский огонь попали Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В Никополе повреждены три частных предприятия и одно транспортное. В Мировской громаде атаковали аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской и Марганецкой громадах детали ночных обстрелов оккупантов устанавливаются, спасатели обследуют территории.

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