Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото

За ночь оккупанты обостряли Никопольский район восемь раз. Под вражеский огонь попали Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В Никополе повреждены три частных предприятия и одно транспортное. В Мировской громаде атаковали аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и электросети.
В Красногригорьевской и Марганецкой громадах детали ночных обстрелов оккупантов устанавливаются, спасатели обследуют территории.
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