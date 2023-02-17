РФ несет потери в Херсонской области, — Генштаб

Российские военные продолжают нести значительные потери в Херсонской области, а ВСУ атаковали позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска в Харьковской области. Повреждены 3 частных и один многоэтажный дома. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины. Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачие, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздолевка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Железнянское, Добово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудару в районе Берховки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под вражеский огонь попали 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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