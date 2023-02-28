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  • РФ наступает на Донбассе и под Купянском, а ВСУ атакуют позиции вражеских ЗРК, — Генштаб

РФ наступает на Донбассе и под Купянском, а ВСУ атакуют позиции вражеских ЗРК, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные продолжают уничтожать вражеские ЗРК, а россияне наступают на пяти направлениях.

Новости Днепра про РФ наступает на Донбассе и под Купянском, а ВСУ атакуют позиции вражеских ЗРК, - Генштаб

Российская Федерация продолжает основные усилия сосредотачиваться на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства. В течение суток противник нанес ракетный и 2 авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфин Сумской области; Гатище, Ветеринарное, Стрелка, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области. Удачи не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Железное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка, Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Пострадали, в частности, Времовка, Зеленое поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка в Запорожье, а также Зеленовка Херсонской области и Херсон.

В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта.

В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков есть транспортные средства.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Новости Днепра про РФ наступает на Донбассе и под Купянском, а ВСУ атакуют позиции вражеских ЗРК, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про РФ наступает на Донбассе и под Купянском, а ВСУ атакуют позиции вражеских ЗРК, - ГенштабРусский

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