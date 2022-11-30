РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, — Повітряні сили

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це «Калібри», Х-101, Х-555 та наземні «Іскандери». Їхні основні цілі — українська критична інфраструктура.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі «Енгельс», розташованому в Саратовській області.

Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик,…

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