Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, — Повітряні сили

Сегодня 07:15
просмотров

Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили

Як повідомляє спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі «Енгельс», розташованому в Саратовській області.

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це «Калібри», Х-101, Х-555 та наземні «Іскандери». Їхні основні цілі — українська критична інфраструктура.

Читайте также:

Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні силиУкраїнська Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні силиРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД

    Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение…

    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 21:31
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

    В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте…

    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия

    Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра…

    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)

    Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик,…

    Последние новости

    В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды
    В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды

    Спасатели достали роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева.

    Сегодня 07:00
    0
    просмотров
    В бою за Украину погиб 20-летний житель Днепропетровской области Евсютин Олег
    В бою за Украину погиб 20-летний житель Днепропетровской области Евсютин Олег

    21 ноября его жизнь оборвалась в Донецкой области. Защитник погиб при выполнении боевого задания. Боец не дожил до своего 21-летия.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода
    Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

    Одевайесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД
    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД

    Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение правил дорожного движения. Инспекция по парковкам не штрафовала тех, кто не заплатил за стоянку на специальных площадках. Об этом сообщила начальник инспекции по вопросам контроля за парковками в Днепре Мария…

    Вчера 22:00
    просмотров
    Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия
    Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

    Береговая охрана Испании спасла трех безбилетных мужчин, которые укрылись на танкере, прибывшем на Канарские острова из Нигерии.

    Вчера 21:43
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

    В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. об этом сообщили свидетели происшествия.

    Вчера 21:31
    просмотров
    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия
    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия

    Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)
    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)

    Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали
    Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали

    Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на два месяца. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению штучных газонов для футбольного поля.

    Вчера 20:12
    0
    просмотров
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль

    В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

    Вчера 20:05
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх