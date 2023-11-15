Резонансная стрельба с патрульными в Днепре: история получила продолжение

В конце августа в Днепре произошла резонансная стрельба на проспекте Ивана Мазепы, когда патрульный выстрелил в мужчину, и тот погиб.
Как сообщил адвокат полицейского Богдан Забара, в настоящее время завершено внутреннее расследование в отношении сотрудников полиции. В действиях патрульных правонарушений не обнаружено. Анастасия Жила может продолжать свою работу.
Однако наличие дисциплинарных проступков в действиях полицейского Егора Звонкова еще предстоит решать суду.
В конце ноября запланировано судебное расследование, на котором будет решаться этот вопрос. Это не умышленное убийство, когда есть прямая угроза ему или его напарнице, он может действовать таким образом, — рассказал адвокат парня.
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