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Резонансная стрельба с патрульными в Днепре: история получила продолжение

Сегодня 20:01
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Адвокат патрульных рассказал, как развивается расследование по делу о резонансной стрельбе в Днепре.
Новости Днепра про Резонансная стрельба с патрульными в Днепре: история получила продолжение

Фото — FB Богдан Забара

В конце августа в Днепре произошла резонансная стрельба на проспекте Ивана Мазепы, когда патрульный выстрелил в мужчину, и тот погиб.

Как сообщил адвокат полицейского Богдан Забара, в настоящее время завершено внутреннее расследование в отношении сотрудников полиции. В действиях патрульных правонарушений не обнаружено. Анастасия Жила может продолжать свою работу.

Однако наличие дисциплинарных проступков в действиях полицейского Егора Звонкова еще предстоит решать суду.

В конце ноября запланировано судебное расследование, на котором будет решаться этот вопрос. Это не умышленное убийство, когда есть прямая угроза ему или его напарнице, он может действовать таким образом, — рассказал адвокат парня.

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