Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»

Такое мнение он высказал в интервью Liga.net.
Алексей Резников отметил, что единственным залогом неповторения вторжения РФ является мощный сектор сил обороны Украины. В пример он привел Швейцарию, где внедрили концепцию армии резервистов и Израиль, где есть культура военной профессии.
Таким образом, срочная служба может оказаться не нужной. После победы он предлагает внедрить специальные курсы, где все после 18 лет должны овладеть каким-то навыком. Это может быть медицина или стрельба или управление дронами.
После этого каждый должен ежегодно проходить месячные курсы по определенной специализации.
Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай, – объяснил министр.
Резников считает, что в Украине нужно завершить реформу зарегистрированного огнестрельного оружия для населения.
Конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органах, — отметил он.
Министр убежден, что нам нужна культура хождения в тир, каждый умел пользоваться оружием. Тогда враг будет знать, что любой украинец может достать оружие и сопротивляться.
Резников выступает за сохранение военных кафедр и присвоение им определенной специализации.
Читайте также:
Автор:
Днепр 28 февраля посетил министр обороны Алексей Резников.
Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны…
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россия может начать…
В Украине начнут новую частичную мобилизацию.
Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.
В Днепре во время открытия юрты несокрушимости все желающие смогут попробовать традиционное казахское лакомство.
Раньше на месте общежитий и вузов города была ярмарочная площадь. В торговые дни купить на ярмарке можно было что угодно – от украшений до меха и апельсинов.
В Днепре разбили остановку.
Будьте внимательны за рулем!
В одном из районов Днепропетровщины хотят внедрить трудовую повинность для безработных.
Были админздания, роддома, ТРЦ, больницы, школы, а теперь еще и отделения банков...
В Днепре появилась юрта незламности.
Нужна ваша помощь!
По улицам Днепра бродил человек-клумба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!