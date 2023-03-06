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Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»

Сегодня 13:24
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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная служба в стране может оказаться ненужной.

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Такое мнение он высказал в интервью Liga.net.

Алексей Резников отметил, что единственным залогом неповторения вторжения РФ является мощный сектор сил обороны Украины. В пример он привел Швейцарию, где внедрили концепцию армии резервистов и Израиль, где есть культура военной профессии.

Таким образом, срочная служба может оказаться не нужной. После победы он предлагает внедрить специальные курсы, где все после 18 лет должны овладеть каким-то навыком. Это может быть медицина или стрельба или управление дронами.

После этого каждый должен ежегодно проходить месячные курсы по определенной специализации.

Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай, – объяснил министр.

Резников считает, что в Украине нужно завершить реформу зарегистрированного огнестрельного оружия для населения.

Конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органах, — отметил он.

Министр убежден, что нам нужна культура хождения в тир, каждый умел пользоваться оружием. Тогда враг будет знать, что любой украинец может достать оружие и сопротивляться.

Резников выступает за сохранение военных кафедр и присвоение им определенной специализации.

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