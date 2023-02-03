Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета

Сообщается, что на сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
92 депутата проголосовали «за», один «против», 4 воздержались.
Об этом сообщает “Суспільне”.
Отметим, Валентин Резниченко баллотировался в 2020 году и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии «Пропозиція”.
Напомним, ранее мы писали, что Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской ОВА.
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