Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета

Сегодня, 3 февраля, состоялась очередная 15-я сессия Днепропетровского областного совета.

Сообщается, что на сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

92 депутата проголосовали «за», один «против», 4 воздержались.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Отметим, Валентин Резниченко баллотировался в 2020 году и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии «Пропозиція”.

Напомним, ранее мы писали, что Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской ОВА.

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