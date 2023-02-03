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Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета

Сегодня 13:41
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Сегодня, 3 февраля, состоялась очередная 15-я сессия Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета

Сообщается, что на сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

92 депутата проголосовали «за», один «против», 4 воздержались.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Отметим, Валентин Резниченко баллотировался в 2020 году и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии «Пропозиція”.

Напомним, ранее мы писали, что Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской ОВА.

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