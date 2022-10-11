Резниченко рассказал, куда сегодня попали российские ракеты на Днепропетровщине

Сегодня оккупанты снова нанесли по Украине массированные ракетные удары. Били по мирным городам и селам, объектам критической инфраструктуры.

Так, в Днепропетровской области россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

К сожалению, есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света.

К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы, – рассказал глава области.

Также он отметил, что в Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время, – написал Валентин Резниченко.

Напомним, ранее мы писали, что Резниченко сообщил, сколько ракет удалось уничтожить над Днепропетровщиной.

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