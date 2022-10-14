Режим экономии: жители Днепропетровской области уже сэкономили 10% электроэнергии

Об этом рассказал первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов.
«Из-за того, что противник наносит удары по критически важной инфраструктуре, страдают энергетические объекты. Необходимо экономить, чтобы не перегружать систему и быстрее восстанавливать питание. Чтобы больницы, транспорт и другие важные объекты могли работать», — отметил Владимир Орлов, первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА.
Он добавил: в населенных пунктах Днепропетровской области отказались от уличного освещения. Предприниматели также с пониманием отнеслись к ограничениям. Большинство из них выключили огни вывесок и витрин, баннеров и рекламных щитов.
Наибольшая нагрузка приходится на период с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время рекомендуется ограничить, по возможности, использование бойлеров и электронагревателей. Желательно не включать устройства, которые потребляют много энергии в часы пик. Посудомоечные и стиральные машины, электрочайники, пылесосы, утюги.
Еще одним важным шагом является установка энергосберегающих ламп. Они служат дольше и потребляют в несколько раз меньше.
По возможности следует сохранить заряд смартфона. Чтобы продолжить работу батареи, включите режим энергосбережения и установите соответствующие настройки экрана. Отключите вибрацию, GPS, Bluetooth, распознавание голоса, запуск, автоматическое обновление и синхронизацию приложений. Если ситуация с питанием критическая, включите режим «аварийное энергосбережение» и переведите смартфон в режим полета.
При каждом удобном случае следует заряжать телефон и держать блоки питания «полными».
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