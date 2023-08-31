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Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и где

Сегодня 11:51
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В Днепре на первые выходные сентября запланирован ряд событий.

Новости Днепра про Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и где

В департаменте парков и рекреаций был сделан анонс событий с 31 по 3 сентября.

Четверг 31 августа
В последний день лета в молодежном парке «Новокодакский» запланировали ретро-вечеринку для людей элегантного возраста.Когда: 17:00-19:00

Пятница, 1 сентября
В первый день осени в парке Глобы пройдет ретро-дискотека для элегантных людей.

Когда: 17:00-19:00

Суббота, 2 сентября
В парке «Зеленый Гай» проведут мастер-класс по изготовлению блокнота, чтобы ознакомить детей с профессией иллюстратор.

Когда: 11:00-13:00

Тот же мастер-класс пройдет в прибрежном сквере, но чуть позже.

Когда: 17:00-19:00

В сквер Западном проведут праздник выходного дня.

Когда: 16:00-17:00

Воскресенье, 3 сентября
В парке «Зеленый Гай» проведут детскую концертную программу.

Когда: 12:00-14:00

В парке имени Писаржевского проведут детский праздник «Привет, школа»

Когда: 15:00–16:00.

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Новости Днепра про Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и гдеУкраїнська Новости Днепра про Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и гдеРусский

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