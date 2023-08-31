Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и где

В департаменте парков и рекреаций был сделан анонс событий с 31 по 3 сентября.
Четверг 31 августа
В последний день лета в молодежном парке «Новокодакский» запланировали ретро-вечеринку для людей элегантного возраста.Когда: 17:00-19:00
Пятница, 1 сентября
В первый день осени в парке Глобы пройдет ретро-дискотека для элегантных людей.
Когда: 17:00-19:00
Суббота, 2 сентября
В парке «Зеленый Гай» проведут мастер-класс по изготовлению блокнота, чтобы ознакомить детей с профессией иллюстратор.
Когда: 11:00-13:00
Тот же мастер-класс пройдет в прибрежном сквере, но чуть позже.
Когда: 17:00-19:00
В сквер Западном проведут праздник выходного дня.
Когда: 16:00-17:00
Воскресенье, 3 сентября
В парке «Зеленый Гай» проведут детскую концертную программу.
Когда: 12:00-14:00
В парке имени Писаржевского проведут детский праздник «Привет, школа»
Когда: 15:00–16:00.
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