Ретро-вечеринка, мастер-класс и детские праздники: что в Днепре запланировали на выходные и где

В Днепре на первые выходные сентября запланирован ряд событий.

В департаменте парков и рекреаций был сделан анонс событий с 31 по 3 сентября.

Четверг 31 августа

В последний день лета в молодежном парке «Новокодакский» запланировали ретро-вечеринку для людей элегантного возраста.Когда: 17:00-19:00

Пятница, 1 сентября

В первый день осени в парке Глобы пройдет ретро-дискотека для элегантных людей.

Когда: 17:00-19:00

Суббота, 2 сентября

В парке «Зеленый Гай» проведут мастер-класс по изготовлению блокнота, чтобы ознакомить детей с профессией иллюстратор.

Когда: 11:00-13:00

Тот же мастер-класс пройдет в прибрежном сквере, но чуть позже.

Когда: 17:00-19:00

В сквер Западном проведут праздник выходного дня.

Когда: 16:00-17:00

Воскресенье, 3 сентября

В парке «Зеленый Гай» проведут детскую концертную программу.

Когда: 12:00-14:00

В парке имени Писаржевского проведут детский праздник «Привет, школа»

Когда: 15:00–16:00.

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