Ресторан и вход в метро: что сейчас на месте водонапорных башен Днепра

Водопровод в Днепре появился около 100 лет назад. До этого город ощущал постоянные проблемы с водой, так как местность была холмистая и сложная для проектирования нормально функционирующего водопровода. Для решения проблемы в конце XVIII века в городе начали возводить водонапорные башни.

Журналисты dnepr.info собрали подборку разных водонапорных башен, которые были построены в Днепре более 100 лет назад. Часть из них сохранилась до сих пор.

На Соборной горе

В 1860-х годах Городская Дума инициировала строительство первого в городе водопровода. К 1870-м годам проект был реализован. Водозабор находился у Монастырского острова, откуда две паровые машины подавали воду в нагорную часть города. На самой Соборной площади был устроен водный резервуар с песчаными фильтрами. Мощность системы составляла около тысячи ведер в сутки. Водой могли пользоваться жители центральной части города. Уже в 1884 году мощность водопровода составляла 2 тыс ведер в сутки.

Для увеличения мощности на горе была построена водонапорная башня. Благодаря этому и новым насосам удалось увеличить пропускную способность до 140 тыс ведер в сутки, но из-за большой мощности снизилось давление в трубах, в них стали скапливаться нечистоты и вода была не пригодна к употреблению. Тогда было принято решение построить новый водопровод в Новых Кайдаках. Со временем башня была разрушена. Сейчас на примерном месте ее расположения идет строительство метро и будет выход с будущей станции.

Башня у вокзала

В 1884 году в Екатеринославе неподалеку от вокзала была построена водонапорная башня. Сейчас она находится на территории предприятия, туда нет свободного доступа. Высота башни – 36 метров, сделана она из кирпича и древесины. Оттуда воду поставляли на железную дорогу, в депо и мастерские поблизости. Со временем потребность в ней отпала, и сегодня она просто является необычным арт-объектом. Внутри нее сохранилась винтовая лестница.

Башня в ДИИТе

Водонапорная башня, которая сейчас территориально находится в студенческом городке бывшего института инженеров транспорта была построена в 1930-х годах. Тогда на территории городских дач начали строить вуз и прилегающие к нему здания библиотеки, спортзала, общежитий. Тогда же тут была возведена и водонапорная башня. Она должна была снабжать водой нагорную часть города, в частности студенческий городок.

Со временем необходимость в ней отпала. Башня сооружена из кирпича и дерева, десятилетиями стоит закрытой и потихоньку разрушается – ее деревянный верх от перепадов температур, дождя, снега и солнца потихоньку гниет и разрушается. Попасть внутрь нельзя – вход заварен, в разбитых окнах можно заметить, что наверх башни ведет винтовая лестница. Внешне башня очень похожа на ту, которая была построена в 1884 году.

Башня-ресторан на проспекте

Еще одна водонапорная башня находится на проспекте Науки (бывший Гагарина) в Днепре. Построена она была в 1910-х годах. Район, где она находилась назывался «Городские дачи» и был за чертой тогдашних границ города. Башню возвели для удовлетворения потребностей дачников в воде. Это единственная из водонапорных башен Днепра построена полностью из кирпича. После Второй мировой войны башня перестала удовлетворять потребность жителей в воде – город постепенно расширялся, на территории возводились многоэтажные дома, и появился новый водопровод.

Здание башни решили не сносить, а пристроить к ней небольшой зал и превратить его в ресторан. Открыли заведение «Старая башня» в 1975 году. Здание сразу стало одним из символов города – его часто печатали на открытках. В 1990-х годах в ресторане стало существенно меньше посетителей, начался кризис.

В начале 2000-х в здании работал только бар на первом этаже, но и тот со временем закрылся. Вот уже около 20 лет здание стоит практически закрытым. Его некоторое время сдавали в аренду. В 2010 году здание впервые выставили на торги и с тех пор его так никто и не купил.

фото: А. Костюк, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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