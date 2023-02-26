Решили испытать судьбу: днепровские рыбаки на Красном Камне в плюсовую температуру вышли на тонкий лед

Сейчас лед на водоемах может не иметь надежной прочности. Отдыхать там крайне опасно.

В Днепре сегодня, 26 февраля, по данным метеорологов, дневная температура воздуха составляет 6-8° тепла. Тем временем на тонкий лед на Красном Камне вышли местные рыбаки.

В субботу, 25 февраля, в Днепре на улице Космонавтов произошла…

Весной 2023 года Украина планирует начать контрнаступление. Как и ранее,…

В городе Зеленодольск Криворожского района сегодня, 26 февраля, может быть…

В Зеленодольске на Днепропетровщине 26 февраля будут раздаваться взрывы: с чем это связано В городе Зеленодольск Криворожского района сегодня, 26 февраля, может быть громко. Жителей призвали не паниковать и объяснили, что происходит. просмотров

Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить Крым Весной 2023 года Украина планирует начать контрнаступление. Как и ранее, главной целью является освобождение всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. просмотров

Водитель сбежал: спасатели рассказали подробности аварии с перевернутой «Таврией» на улице Космонавтов в Днепре (ФОТО) В субботу, 25 февраля, в Днепре на улице Космонавтов произошла авария. Как сообщили спасателям очевидцы, автомобиль "Таврия" перевернулся в одном из дворов многоэтажки, а водитель оказался зажатым внутри. просмотров

Россия убрала из акватории Черного моря все ракетоносители: в чем причина По состоянию на утро 26 февраля Россия забрала все свои ракетоносители из акватории Черного моря. В частности, это может быть связано с тем, что оккупанты пытаются убрать свой флот из зоны поражения дальнобойного оружия Украины. просмотров

Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО) В воскресенье, 26 февраля, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар - загорелась летняя кухня. Впоследствии огонь перекинулся на крышу жилого дома. просмотров

Едва не убили машиниста: в Каменском подростки-хулиганы бьют окна поездов В Каменском местные жители жалуются на подростков, которые собираются неподалеку от железнодорожных путей, а когда мимо проезжает поезд и делает остановку, - бросают в него камни. 1 просмотров

Зеленский вручил орден «Золотая звезда» семье погибшего в боях за Изюм Героя из Днепропетровщины Президент Украины Владимир Зеленский на годовщину полномасштабного вторжения вручил орден "Золотая звезда" семье погибшего Героя из Никополя Сергея Совы. Мужчина отдал свою жизнь, деоккупируя Изюм, что на Харьковщине. просмотров

На Днепропетровщине под завалами собственного дома погиб 48-летний мужчина Ночью 26 февраля на службу спасения "101" поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции. Правоохранители сообщили, что в селе Вороновка Любимовской стг Днепровского района под завалами дома находится мужчина. просмотров