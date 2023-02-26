Решили испытать судьбу: днепровские рыбаки на Красном Камне в плюсовую температуру вышли на тонкий лед

Соответствующие кадры были размещены в Telegram-канале Ситуационного Центра города.
Сейчас лед на водоемах может не иметь надежной прочности. Отдыхать там крайне опасно.
Днепрян призвали соблюдать правила безопасности.
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