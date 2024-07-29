Ремонт дороги на Соборной площади: в Днепре снова временно изменят движение трамваи, троллейбусы и маршрутки

В Днепре идет ремонт дорожного покрытия на Соборной площади из-за чего есть изменения в работе транспорта. Так, с 13:00 до 14:30 понедельника, 29 июля, будут курсировать иначе:

В августе в Днепре будут выключать газ.

Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы…

Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре и что было в меню Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны. 2 просмотров

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