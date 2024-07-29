Ремонт дороги на Соборной площади: в Днепре снова временно изменят движение трамваи, троллейбусы и маршрутки

В Днепре идет ремонт дорожного покрытия на Соборной площади из-за чего есть изменения в работе транспорта. Так, с 13:00 до 14:30 понедельника, 29 июля, будут курсировать иначе:
Изменения, связанные с проведением ремонта проезжей части на пл. Соборный.
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