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Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины

Сегодня 16:08
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Ректор ДНУ имени Олеся Гончара Сергей Оковитый попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины.

Новости Днепра про Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины

Международное агентство государственных, корпоративных и частных рейтингов опубликовало результаты Всемирного рейтинга лучших ректоров и университетов 2024 — The World Rating of the Best Chancellors and Universities. Ректор ДНУ – член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор химических наук, профессор Сергей Оковитый занял 14-е место среди ректоров национальных украинских ЗВО. Также – 787 место в мире.

Об этом сообщили на сайте ДНУ имени Олеся Гончара.

«Ректор Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Сергей Оковит вошел в ТОП-15 лучших ректоров Украины и 1000 лучших ректоров мира», — говорится на сайте ВУЗа.

Агентство IHBI также оценивало страны мира по уровню качества и результативности ректоров и университетов в интересах граждан. Украина заняла 34-е место и вошла в ТОП-50 лучших государств, где сервис (равные качества и производительности работы учреждений, учреждений и организаций в пользу общества) был самым высоким.

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