Рекрутер военкомата в Никополе обещал «отмазать» рабочих предприятия от мобилизации

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре Восточного региона.
Инструктор отделения рекрутинга и комплектования потребовал от представителя одного из предприятий в Никопольщине взятку. За вознаграждение он обещал способствовать тому, чтобы сотрудников компании не мобилизовали.
За свои услуги он попросил 50 тысяч гривен. Однако об этом узнали правоохранители, задержавшие военнослужащего во время получения денег. Работник военкомата надеялся «заработать» тысячу долларов США и еще 12 тысяч гривнами.
Следствие продолжается, принимаются меры по избранию злоумышленнику меры пресечения и отстранению его от занимаемой должности.
Досудебное расследование осуществляется следователями следственного управления ГУ ЧП в Запорожской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Днепропетровской области.
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