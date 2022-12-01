Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов

Об этом сообщает Министерство обороны.
«Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!» — говорится в сообщении.
Также Минобороны привели данные по потерям РФ в технике в течение месяца:
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