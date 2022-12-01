Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов

Также Минобороны привели данные по потерям РФ в технике в течение месяца:

«Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!» — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.

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