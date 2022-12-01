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Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов

Сегодня 21:15
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Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.

Новости Днепра про Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!» — говорится в сообщении.

Также Минобороны привели данные по потерям РФ в технике в течение месяца:

  • танки: 217
  • боевые бронемашины: 376
  • артсистемы: 174
  • РСЗО: 12
  • средства ПВО: 13
  • самолеты: 4
  • вертолеты: 4
  • БПЛА: 147
  • крылатые ракеты: 134
  • автотехника и автоцистерны: 298
  • спецтехника: 9

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Новости Днепра про Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантовУкраїнська Новости Днепра про Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантовРусский

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