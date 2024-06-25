Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины

Мужчин с Днепропетровщины, которые хотели попасть за границу, задержали пограничники.

47 «ухилянтов» задержали в селе Обжили Подольского района Одесской области. Правоохранители остановили «кортеж» в составе 4-х микроавтобусов вместе с впереди сопровождающим внедорожником с водителем и пассажиром.

Всего организаторы вывоза пытались доставить на государственную границу 47 мужчин призывного возраста из 7 областей – Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Сбор «клиентов» организаторы осуществляли с помощью телеграмм-каналов и телеграмм-аккаунтов. Деньги от мужчин принимали на разные криптокошельки.

Стоимость услуги составляла от 5 тысяч до 18,5 тысячи долларов США с одного человека. Некоторые мужчины вообще уплатили сразу.

Остальные успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. При этом каких-либо гарантий от незаконных перевозчиков никто не имел. Да и трансфер был такой – мужчины ехали на матрасах, прямо на полу, около 100 км.

Транспортные средства и предметы, являющиеся доказательством противоправной деятельности, изъяты. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Организатору и пособникам вручены подозрения по факту совершения ими преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.332 УК Украины.

Относительно «клиентов» незаконного путешествия, там составлены протоколы об административных правонарушениях за 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

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