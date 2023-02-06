Рекордная взятка в 22 миллиона евро: мэр Днепра рассказал, куда «потратит» свое вознаграждение обличителя

Мэр Днепра рассказал, куда потратит награду, которую он должен получить за то, что сообщил о взятке в НАБУ.

В октябре 2022 года Филатов сообщил, что украинский нардеп пытался дать ему взятку в размере 22 миллиона евро. За эти деньги городской голова должен был заключить соглашение на строительство метро в Днепре с компаниями, которые были подконтрольны этому чиновнику.

Однако мэр Днепра отказался и сообщил об этом случае в НАБУ. Теперь же, согласно действующему законодательству, Борис Филатов должен получить вознаграждение обличителя коррупции, которое составляет 10% от предложенной суммы взятки. В этом случае это около 100 миллионов гривен.

На своей странице в Facebook Борис Филатов сообщил, что планирует перечислить эти средства на нужды ВСУ.