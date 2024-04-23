Рэкет и незаконные миллионы: экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение

Правоохранителю из Днепра, ранее разоблаченного на вымогательстве $200 000, сообщили о подозрении, информирует Государственное бюро расследований.
Известно, что подозреваемый занимал руководящую должность в правоохранительном органе Днепра в течение 2021-2022 годов. За это время он приобрел активы, по меньшей мере, более чем на 14 млн грн.
В прошлом году он разоблачен на вымогательстве вместе со своим братом денег у строителей. Мастера делали ремонт в усадьбе, оформленной на его тещу. Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар.
Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить ущерб, который сам оценил в $200 000.
Во время мониторинга образа жизни правоохранителя НАПК обнаружила, что подозреваемый за два года потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн грн, что не сходится с его законными доходами.
Земельный участок, элитный дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещу и тестя. В то же время, декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни.
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