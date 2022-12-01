Рейтинг зарплат: кто и сколько может заработать в Днепре

Средняя зарплата в Днепре составляет порядка 15 тыс грн. О такой сумме говорит портал, где работодатели размещают вакансии, а соискатели – резюме. Всего на портале около 10 тыс. вакансий и есть медиана средней зарплаты в каждой отрасли. Суммы портал высчитывал исходя из указанных в вакансиях зарплатах.

Самая низкая

Среди вакансий с самой низкой оплатой в Днепре это уборщица и 7,5 тыс грн в месяц в среднем. За ней следует санитарка и горничная. У них 8 и 9 тыс в месяц соответственно. Учитель начальных классов, оценщик, фотомерчандайзер, фитнес-тренер, психолог и кредитный эксперт могут рассчитывать в среднем на 10 -10,5 тыс грн в месяц. При этом, учитель математики и кассир может рассчитывать на оклад в 11,5 тыс грн в среднем. Бариста согласно данным портала, получает в среднем 11 тыс грн, как и няня для ребенка и администратор салона красоты.

11,7 тыс грн получает официант. 12 тыс грн– медсестра, кондитер и помощник юриста. Чуть больше – 12,5 тыс грнзарабатывает продавец и флорист. Разнорабочий, грузчик, автомойщик повар, готовящий шаурму, оператор 1С и пицайолло могут рассчитывать в среднем на 13 тыс грн в месяц. Крановщик в среднем получает 13 тыс грн. Курьер, оператор колл-центра могут заработать 14,5 тыс грн.

От 15 до 19

В «промежутке» между 15 и 19 тыс грн в месяц получают электрик, реабилитолог, шиномонтажник, дизайнер-график, укладчик верха обуви, инженер-конструктор, заведующий складом, косметолог, техник, администратор интернет-магазина, логист, менеджер по закупкам, рекрутер, упаковщик. В среднем 19 тыс грн готовы платить фрезеровщику, технику, интернет-маркетологу, заведующему аптечным пунктом.

Более 20

В среднем 20 тыс грн в Днепре может заработать строитель, адвокат, автомеханик, сервисный инженер, менеджер по работе с клиентами и семейный врач. Водитель может получать чуть больше — 22,5 тыс грн. Оклад начальника отдела и автомаляря – в среднем может составлять 27,5 тыс грн. столько же готовы платить региональному менеджеру, труд электронщика оценивают в 21 тыс грн в месяц. Специалист чата и менеджер по рекламе могут претендовать на 25 тыс грн в месяц, как и ремонтник моторов автомобилей.

Риелтор в месяц может заработать в среднем 30 тыс грн. Столько же готовы платить автоэлектрику. Водитель-международник в месяц может получать в среднем 37,5 тыс грн. Руководитель отдела продаж получает в среднем 40 тыс грн в месяц.

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