Рейтинг вузов «ТОП-200 Украина»: какие университеты Днепра попали в двадцатку лидеров

Центр международных проектов «Еврообразование» совместно с IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence опубликовал ежегодный рейтинг украинских университетов «ТОП-200 Украина 2024». В двадцатку лучших попали университеты из 11 городов Украины. Среди них два вуза из Днепра: Национальный технический университет «Днепровская политехника» и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.
Об этом сообщили на сайте «osvita.ua».
Национальный технический университет «Днепровская политехника» оказалась на 11 месте. А ДНУ имени Олеся Гончара – на 16 месте.
«Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей. Среди них наибольшие весовые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов, достижения в разрезе Целей устойчивого развития ООН и оценивания влияния университетов на общество в четырех широких областях: исследования, информационно-просветительская работа, управление и обучение”, — говорится на образовательном портале.
Первое место рейтинга второй год подряд занял Киевский политехнический институт им. Сикорского. На второй строчке остался Киевский национальный университет им. Шевченко. На третьей строчке рейтинга – Львовская политехника, которая поднялась на одну позицию.
Также в двадцатку лидеров попали другие столичные университеты, высшие учебные заведения из Харькова, Львова, Тернополя, Ужгорода, Луцка, Одессы, Ивано-Франковска, Черновцов и Сум.
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