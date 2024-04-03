Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров. В нем пять украинцев, среди которых уроженец Днепропетровщины.
Речь идет об украинских миллиардерах — Ахметове, Пинчуке, Жеваго, Новинском и Боголюбове, которые в этом году попали в новый рейтинг Forbes. Ранее в список входил Игорь Коломойский, но в этом году олигарх выбыл из глобального перечня.
Самое высокое место в рейтинге среди украинцев традиционно занял Ринат Ахметов. По данным Forbes миллиардер потерял часть активов и опустился с 445 места на 785. За ним следует Виктор Пинчук — 1623 место, а совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов имеет активы на $1 млрд и занял 2692 место в глобальном перечне.
В рейтинг также вошли соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин, их состояние оценивается в $1,9 млрд у каждого. Но в рейтинге они указаны как граждане Канады, хотя и родом из Украины.
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