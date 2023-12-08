Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Рейды» спортзалами Днепра и Киева: в одном из украинских ТЦК сделали заявление

«Рейды» спортзалами Днепра и Киева: в одном из украинских ТЦК сделали заявление

Сегодня 14:34
просмотров

Появился первый официальный комментарий по видео, где военкомы наведываются в "тренажерки",

Новости Днепра про

На днях начали появляться видео «рейдов» (так их прозвали в сети) ТЦК, где работники военкоматов якобы наведываются в спортзалы в поисках призывников. Сначала такие случаи зафиксировали в Мукачево и некоторых курортах в Закарпатье, а затем в Днепре и Киеве.

На видео, публикуемые в телеграм-каналах, видно, что мужчины в военной форме и с оружием заходят в спортзалы и общаются с посетителями. Выдавали ли кому-то повестки – на видео не видно.

Эти случаи вызвали большой резонанс. Люди разгоняют панику о том, что военными забирают призывников прямо из «тренажерок». Но, как пояснили в Закарпатском ТЦК и СП, вручение повесток лицам призывного возраста в спортивных, отдыха и других заведениях Закарпатской области представители ТЦК и СП осуществляют законно в рамках мобилизационных мероприятий.

Об этом говорится на странице Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Facebook.

Представители ТЦК отмечают, что после начала широкомасштабного вторжения соблюдают соответствующие законы Украины о мобилизации.

По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют российских оккупантов, – говорят в ТЦК.

Также военные не забирают людей на войну сразу после вручения повестки. В большинстве случаев уточняются данные, а уже после медосмотра и если человек годен, вручают мобилизационное распоряжение.

В ТЦК отметили, что не все мобилизованные отправляются в зону боевых действий. Есть немало специальностей, которые важны для фронта, но не предполагают непосредственного участия в боях.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району
Новости Днепра
Сегодня 13:19
Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району

В ОВАе показали фото с места удара по Павлоградскому району.

Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:37
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в…

В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто
Новости Днепра
Сегодня 11:54
В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Автовор попал в ДТП на чужом авто.

Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

В супермаркетах с утра начали скупать воду.

Последние новости

Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция
Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция

Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования, бесплатные анализы или лекарства – нужно направление от семейного врача. Те, кто еще не подписал с ним декларацию или по каким-то причинам хотят поменять врача могут это сделать, не выходя…

Сегодня 14:39
2
просмотров
Жители ж/м Приднепровск жалуются на «колу» из кранов (ФОТО)
Жители ж/м Приднепровск жалуются на «колу» из кранов (ФОТО)

К утру стало лучше!

Сегодня 13:35
5
просмотров
Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району
Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району

В ОВАе показали фото с места удара по Павлоградскому району.

Сегодня 13:19
4
просмотров
Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего
Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего

Днепропетровщина – лидер по количеству вакансий на рынке труда.

Сегодня 12:56
7
просмотров
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит,…

Сегодня 12:37
10
просмотров
В Кривом Роге поезд сбил человека
В Кривом Роге поезд сбил человека

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.

Сегодня 11:58
4
просмотров
В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто
В Днепре мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Автовор попал в ДТП на чужом авто.

Сегодня 11:54
3
просмотров
Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район
Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район

Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.

Сегодня 11:11
7
просмотров
Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой
Часть Днепра с ночи без воды: в супермаркетах разгребают бутылки с минералкой

В супермаркетах с утра начали скупать воду.

Сегодня 10:31
11
просмотров
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили
Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сегодня 10:21
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх