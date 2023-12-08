«Рейды» спортзалами Днепра и Киева: в одном из украинских ТЦК сделали заявление

На днях начали появляться видео «рейдов» (так их прозвали в сети) ТЦК, где работники военкоматов якобы наведываются в спортзалы в поисках призывников. Сначала такие случаи зафиксировали в Мукачево и некоторых курортах в Закарпатье, а затем в Днепре и Киеве.
На видео, публикуемые в телеграм-каналах, видно, что мужчины в военной форме и с оружием заходят в спортзалы и общаются с посетителями. Выдавали ли кому-то повестки – на видео не видно.
Эти случаи вызвали большой резонанс. Люди разгоняют панику о том, что военными забирают призывников прямо из «тренажерок». Но, как пояснили в Закарпатском ТЦК и СП, вручение повесток лицам призывного возраста в спортивных, отдыха и других заведениях Закарпатской области представители ТЦК и СП осуществляют законно в рамках мобилизационных мероприятий.
Об этом говорится на странице Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Facebook.
Представители ТЦК отмечают, что после начала широкомасштабного вторжения соблюдают соответствующие законы Украины о мобилизации.
По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют российских оккупантов, – говорят в ТЦК.
Также военные не забирают людей на войну сразу после вручения повестки. В большинстве случаев уточняются данные, а уже после медосмотра и если человек годен, вручают мобилизационное распоряжение.
В ТЦК отметили, что не все мобилизованные отправляются в зону боевых действий. Есть немало специальностей, которые важны для фронта, но не предполагают непосредственного участия в боях.
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