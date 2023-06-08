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  • Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подруги

Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подруги

Сегодня 19:45
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На Волыни 26-летняя женщина продала 11-месячного сына подруги, о котором заботилась почти год. Она оценила ребенка в 30 тысяч долларов.

Новости Днепра про Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подруги

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

Как установили правоохранители, с апреля 2022 года женщина ухаживала за сыном своей подруги, которая отказалась от него на следующий день после родов на дому.

Когда малышу исполнилось 11 месяцев, женщина решила его продать за 30 тысяч долларов. В марте этого года ее задержали во время передачи ребенка «покупателям» в Луцке. 

Сейчас мальчик находится в больнице. 

Обвинительный акт по статье о торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины), уже был направлен в суд. 

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Новости Днепра про Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подругиУкраїнська Новости Днепра про Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подругиРусский

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