Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смерть

Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смерть

Сегодня 13:45
просмотров

В Днепре спасли бойца, получившего тяжелое ранение.

Новости Днепра про Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смерть

Как рассказал гендиректор больницы Мечникова, Артур пошел добровольцем в первый же день войны.

До начала полномасштабного вторжения юноша жил в Киеве. Артур – кандидат химических наук, работал в академии наук Украины. Мастер спорта, подрабатывал тренером по пауэрлифтингу. После 24 выстоял длинную очередь в военкомат и служил в горячих точках.

К сожалению, однажды Артур получил тяжелое ранение.

В один из дней разрыв снаряда унес все его мечты. Последнее, что удалось – наложить жгута и сказать: везите в Мечников, там моя мама. Нога болталась на лоскуте собственной кожи, – рассказал Рыженко.

Реаниматологи с первых секунд сумели вернуть Артура к жизни, используя все методы современной медицины. Артур пережил клиническую смерть. Им удалось завести сердце. Мозг не пострадал.

Сейчас мамочка и медсестра, и психолог. Они вместе вспоминают его боевые друзья. У обоих катятся слезы. Все теперь сначала, как в детстве – есть, пить, ходить, мечтать, — отметил Рыженко.

Читайте также:

Новости Днепра про Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смертьУкраїнська Новости Днепра про Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смертьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    Новости Днепра
    Сегодня 15:53
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Новости Днепра
    Сегодня 15:15
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической…

    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие

    Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись…

    Последние новости

    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

    Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".

    Сегодня 16:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Сегодня 15:53
    просмотров
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту.  Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и…

    Сегодня 15:15
    просмотров
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 14:55
    0
    просмотров
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие

    Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ.

    Сегодня 14:33
    2
    просмотров
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

    В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.

    Сегодня 14:30
    просмотров
    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы
    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

    Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО сбивала как минимум 90% ракет.

    Сегодня 12:59
    0
    просмотров
    В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)
    В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

    Взрыв произошел, когда люди ехали на работу.

    Сегодня 12:55
    просмотров
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги

    Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.

    Сегодня 12:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх