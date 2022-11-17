Разрыв снаряда забрал все мечты: в Днепре спасли тяжелораненого бойца, пережившего клиническую смерть

В Днепре спасли бойца, получившего тяжелое ранение.

Как рассказал гендиректор больницы Мечникова, Артур пошел добровольцем в первый же день войны.

До начала полномасштабного вторжения юноша жил в Киеве. Артур – кандидат химических наук, работал в академии наук Украины. Мастер спорта, подрабатывал тренером по пауэрлифтингу. После 24 выстоял длинную очередь в военкомат и служил в горячих точках.

К сожалению, однажды Артур получил тяжелое ранение.

В один из дней разрыв снаряда унес все его мечты. Последнее, что удалось – наложить жгута и сказать: везите в Мечников, там моя мама. Нога болталась на лоскуте собственной кожи, – рассказал Рыженко.

Реаниматологи с первых секунд сумели вернуть Артура к жизни, используя все методы современной медицины. Артур пережил клиническую смерть. Им удалось завести сердце. Мозг не пострадал.

Сейчас мамочка и медсестра, и психолог. Они вместе вспоминают его боевые друзья. У обоих катятся слезы. Все теперь сначала, как в детстве – есть, пить, ходить, мечтать, — отметил Рыженко.

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