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Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:30
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Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины. После очень тяжелого дня 10 октября российская армия устроила не менее страшную ночь для жителей трех районов Днепропетровщины. Россияне били из «Градов», «Ураганов» и «Торнадо С».

Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.

Всю ночь от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

«Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Никополе разрушена заправка и магазин.

В Червоногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток повреждено. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой и Мировской громадах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

В Синельниковском районе россияне ударили из «Торнадо-С» по Великомихайловскому громаде. Последствия уточняются.

В Криворожском районе враг накрыл «Ураганами» Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал», — сообщил Валентин Резниченко.

Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

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Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на ДнепропетровщинеРусский

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