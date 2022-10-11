Разрушенные дома, газопроводы, школа: как прошла ночь на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.
Всю ночь от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
«Предварительно, обошлось без пострадавших.
В Никополе разрушена заправка и магазин.
В Червоногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток повреждено. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.
В Марганецкой и Мировской громадах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.
В Синельниковском районе россияне ударили из «Торнадо-С» по Великомихайловскому громаде. Последствия уточняются.
В Криворожском районе враг накрыл «Ураганами» Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал», — сообщил Валентин Резниченко.
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