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Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

Сегодня 10:48
просмотров

Сегодня ночью, 23 июля, произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы. Известно о 22 пострадавших, среди которых четверо детей, и одном погибшем.

Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

Пресс-служба Одесской ОГА сообщила, что оккупантами было разрушено 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, разрушены крыши и фасады.

В результате ракетной атаки разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор упц мп — самый большой православный храм Одессы 1794 года.

Сейчас продолжается разбор завалов. Количество раненых растет.

Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

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Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

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Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру ОдессыУкраїнська Новости Днепра про Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру ОдессыРусский

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