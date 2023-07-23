Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

В результате ракетной атаки разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор упц мп — самый большой православный храм Одессы 1794 года.

Пресс-служба Одесской ОГА сообщила, что оккупантами было разрушено 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, разрушены крыши и фасады.

Сегодня ночью, 23 июля, произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы. Известно о 22 пострадавших, среди которых четверо детей, и одном погибшем.

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